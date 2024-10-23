Пятьдесят шесть предприятий строится на «Земле за 1 рубль» в Подмосковье

Пятьдесят шесть компаний строят свои производства на участках, предоставленных в рамках программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Помимо этого, шесть предприятий уже возвели и ввели в эксплуатацию. Совокупный объем инвестиций в реализацию 62 проектов составляет почти 21 миллиард рублей. Запуск производств создаст в области 3,7 тысячи рабочих мест.

В общей сложности поддержку в рамках указанной программы в области получили свыше 170 инвестпроектов в сфере импортозамещения.