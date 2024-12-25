Пятнадцать очистных сооружений модернизировали и ввели в Подмосковье за год

В уходящем году в регионе в рамках проекта «Оздоровление Волги» были модернизированы и построены пятнадцать очистных сооружений, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Объекты обеспечивают качественной водой 350 тысяч жителей.

Как отметили в ведомстве, Еще на четырех объектах работы близятся к завершению. Кроме того, уже более года работает крупный объект — сооружения в Щелково. В настоящее время идет завершение приемки сооружений и передачи их муниципалитету для полной эксплуатации.

В общей сложности на территории области находится 630 очистных сооружений. Это шестьдесят крупных объектов, обслуживающих крупные населенные пункты, и 570 объектов поменьше для обслуживания сел и малых поселений.

В следующие три года продолжится модернизация на объектах в восьми округах региона. Помимо этого, запустят пилотный проект модернизации малых очистных сооружений в пяти муниципалитетах.