Победителей конкурса на премию Герасимова определили в Подольске

Победителей конкурса на присуждение премии им. Игоря Герасимова определили в Подольском округе. Награды победителям соответствующего конкурса вручил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

В число лауреатов были включены следующие социально значимые инициативы: «Чтобы зори были тихими...», «Парикмахер-волонтер», «Точка развития», «Время добрых дел». также победителем стал проект благотворительной деятельности жителей Климовска по поддержке бойцов спецоперации.

Встреча с победителями премии прошла в рамках реализации партийного проекта «Успех в единстве поколений».

Ранее сообщалось, что в Подольске пройдет благотворительный забег.