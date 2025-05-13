Благотворительный забег пройдет в парке им. Виктора Талалихина в Подольске

В Подольске в парке им. Виктора Талалихина проведут благотворительный забег «Километр доброты» и фестиваль молодежных брендов — маркет «Бочка». Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

В забеге могут принять участие все желающие. В его рамках состоятся различные мастер-классы и концерт. Кроме того, разыграют главный приз — велосипед. Все собранные по итогам мероприятия средства будут направлены на реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

На маркете будут представлены различные изделия ручной работы. Также в программе — выступление ди-джеев и кавер-групп, конкурсы и розыгрыши, квесты и другие активности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что подольская команда одержала победу в первом сезоне Единой школьной лиги.