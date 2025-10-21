Почетный гражданин Подмосковья Никита Михалков отмечает день рождения

Постановлением губернатора Московской области от 9 ноября 2023 года Михалкову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является лауреатом премий «Оскар», «Золотой лев», Гран-при Каннского кинофестиваля, «ТЭФИ», «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Председатель общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ», художественный руководитель «Мастерской „12“ Никиты Михалкова».

При поддержке Михалкова с 2003 года ежегодно в Подмосковье проходит Международный фестиваль Krasnogorski, который является полномасштабным форумом спортивного кино и одним из самых ярких культурных событий международного значения. Сейчас фестиваль является крупнейшим спортивным киноконкурсом в Восточной Европе и странах СНГ. В конкурсной программе фестиваля принимают участие только премьерные показы, не имеющие широкого проката на большом экране в России.

С 2004 года в Волоколамском округе под кураторством Михалкова проводится кинофестиваль «Волоколамский рубеж», представляющий палитру кинематографа разных стран, и ставящий перед собой задачу по воспитанию поколения в духе патриотизма, подразумевающего не только защиту Родины с оружием в руках, но и преданность, и служение Отечеству, народу, сохраняя мир на земле.

Михалков — один из инициаторов проходящего с 2017 года в Павлово-Посадском округе кинофестиваля имени В. Тихонова «17 мгновений…», главной задачей которого является стимулирование кинематографистов на создание новых многосерийных кинолент, а также фильмов для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра. Фестиваль стал серьезной стартовой площадкой для студентов творческих вузов — номинантов премии «Первое мгновение», проводимой в рамках фестиваля.

Кроме того, Михалков прославил Московскую область в своих кинолентах. Часть эпизодов фильма «Родня» снята в Звенигороде и Пущине. Сцену проводов эскадрона красноармейцев фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» отсняли в одной из самых красивых усадеб Московской области Марфино. Некоторые сцены фильма «Утомленные солнцем» также сняты в Подмосковье. Фильм, завоевавший несколько наград международных кинофестивалей, «Неоконченная пьеса для механического пианино» полностью снят в Подмосковье.

Михалков — активный общественный деятель, известный своей жесткой и последовательной патриотической позицией, создатель и бессменный ведущий авторской программы «БесогонТВ». Михалков возглавляет Российский фонд культуры, входит в руководство многочисленных общественных организаций, является наставником общественного движения «Юнармия». Герой Труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». народный артист РСФСР, трижды лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.