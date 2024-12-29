Почти 12 тысяч тротуаров и проездов во дворах очистили от снега за год в Подмосковье

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Свыше 11,8 тысячи тротуаров и проездов во дворах очистили от снега за 2024 год в Подмосковье, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В надлежащее состояние были приведены тротуары, проезды, пешеходные дорожки», - говорится в сообщении ведомства.

Снег с улиц и проездов, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, вывозится в течение трех суток после завершения снегопада. С остальных участков — в течение пяти суток.

Собранный снег вывозят на специальные площадки или в снегоплавильные камеры.