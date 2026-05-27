Почти 140 новых объектов выставили на торги в Московской области за неделю

В Подмосковье за прошлую неделю выставили на торги 139 новых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, были выставлены 122 земельных участка на продажу и в аренду, 12 нежилых помещений на продажу и в аренду, 4 здания с земельным участком на продажу и 1 объект под водопользование.

К примеру, в Серпухове можно купить участок земли площадью 5 соток для строительства частного дома. Он расположен в селе Игумново. Стартовая цена составляет 571,6 тыс. рублей.

В Истре можно арендовать участок площадью 10 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Он находится Хуторках и стоит от 100 тыс. рублей в год.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.