Почти 150 тыс. жителей Химок прошли диспансеризацию в 2025 году
С начала 2025 года диспансеризацию в Химках прошли 135 тыс. жителей, это бесплатные осмотры, анализы и обследования в поликлинике, парках и мобильных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пройти обследование можно в любой поликлинике ежедневно с 8:00 до 20:00, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.
«Важность своевременных профилактических осмотров и диспансеризации граждан заключается в том, что это дает возможность вылечить практически любое заболевание, если обнаружить его на ранней стадии. Или как минимум остановить его развитие», — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.
