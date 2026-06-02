Почти 170 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Официально

В Подмосковье за прошедшую неделю выставили на торги 166 новых объектов. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В частности, на торги были выставлены 149 участков земли в аренду и на продажу, семь нежилых помещения в аренду и на продажу, шесть лотов на продажу зданий с земельными участками, два лота по продаже имущества по минимальной допустимой цене, один объект под водопользование и один объект под недропользование.

К примеру, в Шаховской можно купить участок земли площадью почти 16 соток в селе Черленково. Он рассчитан на ведение личного подсобного хозяйства. Стартовая цена объекта составляет 435,8 тыс. рублей.

В Щелково бизнесу предлагается в аренду земельный участок под магазины. Его площадь составляет 46 соток.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.

