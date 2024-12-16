Почти 19 га земли передали для развития спортивной инфраструктуры в Подмосковье в этом году

Участки земли общей площадью около 19 гектаров передали для развития спортивной инфраструктуры в Подмосковье с начала года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В частности, с января в безвозмездное пользование были переданы 22 муниципальных земельных участка — как под содержание уже имеющихся объектов, так и под строительство новых.

К примеру, в Егорьевске передали два участка. Один — площадью почти 0,2 гектара для Дворца спорта «Егорьевск». Он расположен в деревне Полбино. На нем построят спортплощадку. Второй участок передали спортивному комплексу «Мещера». Он находится на Фабричной улице в Егорьевске. Его площадь составляет 0,7 гектара. На нем благоустроят футбольное поле.

В Серпухове спортшкола «Зубренок» получила участок площадью 4,2 гектара для строительства спортивных трасс.