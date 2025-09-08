Почти 2 тыс. спортсменов стали участниками суперфинала Кубка Карякина в Лобне

Более 1,5 тыс. спортсменов приняли участие в шахматном турнире — суперфинале Кубка Сергея Карякина, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха Лобни при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В рамках программы были организованы шахматные квизы с розыгрышем подарков, турнир среди ветеранов специальной военной операции и командные турниры среди воспитанников детских домов и школ интернатов. К турниру присоединились депутат Госдумы Александр Толмачев, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков, руководитель областного регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Победители и призеры получили эксклюзивные кубки, медали и грамоты, а также сертификаты на путевки в детские лагеря «Артек» и «Орленок». Кроме того, Федерация шахмат выделила гранты на инвентарь и подарки трем сильнейшим шахматным федерациям городских округов Подмосковья.

«У нас есть большой проект федерального уровня по открытию шахматных клубов в общественных приемных партии "Единая Россия" по всей стране. Ну и в Московской области мы тоже уже начали открывать совместно с партией "Шахматные клубы". И мы планируем это масштабировать. Благодарим партию "Единая Россия" за интерес к шахматам», — подчеркнул Сергей Карякин.

Напомним, что в Подмосковье реализуется партийный проект «Детский спорт» — инициатива «Единой России», направленная на подготовку сильных спортсменов и развитие массового спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.