Почти 60 тыс. человек посетили открытие теплого сезона в парках Подмосковья

Общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона» прошло в парках Подмосковья. Его посетили более 59,5 тыс. человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проходило с 1 по 3 мая в 90 подмосковных парках. В его рамках на территориях открыли общественные огороды, организовали игры и квесты, провели концерты и мастер-классы.

К примеру, в парке «Елочки» в Домодедово выступили группа «Пропаганда» и прошел конкурс-дефиле «Костюмы из бумаги». В Свердловском парке Лосино-Петровского состоялось шествие «Мир! Труд! Май!». В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошли творческие мастер-классы и был открыт аптекарский огород. В городском парке Раменского организовали забег и мастер-класс по спортивным танцам.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства Центрального парка в Щелково. Завершить работы планируется осенью.