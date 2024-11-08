Почти 60 тысяч преступлений зарегистрировали в Подмосковье за 10 месяцев

Почти 60 тысяч преступлений было зарегистрировано в регионе с января по октябрь включительно, передает Прокуратура Московской области. Этот показатель на 0,2% ниже, чем годом ранее.

В общественных местах зафиксировали более 11,6 тысячи правонарушений. Это на 19,5% меньше, чем в прошлом году. Число преступлений, совершенных с применением информационных технологий и интернета, увеличилось практически на 21% и составило 16,3 тысячи.

За десять месяцев в области выявили 13,8 тысячи краж, 12,1 тысячи мошенничеств, семь с половиной тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.