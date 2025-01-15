Почти 8 тонн пластиковых крышек отправил на переработку регоператор Воскресенского кластера в прошлом году

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Регоператор Воскресенского кластера за прошлый год отправил на переработку более 7,7 тонны пластиковых крышек, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Компания обслуживает Егорьевск, Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы и Воскресенск.

Более 4,7 тонны крышек было собрано в пунктах сбора вторичных ресурсов в территориальных офисах регоператора и в рамках экоакций. Остальное собрали в ходе сортировки мусора.

Из пластиковых крышек можно производить уличную мебель, трубы, панели для отделки зданий.