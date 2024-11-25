Почти четыреста неисправных качелей отремонтировали на игровых комплексах в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала 2024 года подмосковные коммунальные службы провели ремонт около 380 неисправных качелей, расположенных на детских игровых комплексах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что работы прошли по обращениям жителей, чтобы обеспечить безопасность детей. Наибольший объем выполнили в Лобне, Одинцовском и Волоколамском округах. Инспекторы министерства контролируют оперативность и качество устранения выявленных нарушений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.