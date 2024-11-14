Почти две тысячи дефектов уборки территорий устранили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
За неделю в Подмосковье с помощью нейросети выявили более 1,7 тысячи фактов наличия смета и мусора, почти все нарушения уже устранили, остальные — находятся в работе у ответственных служб. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольшее число дефектов с помощью камер «Безопасного региона» выявили в Красногорске, Подольске, Люберцах, Мытищах и Балашихе. Качество отработки задач контролируют инспекторы ведомства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.