Почти две тысячи дефектов уборки территорий устранили в Подмосковье

За неделю в Подмосковье с помощью нейросети выявили более 1,7 тысячи фактов наличия смета и мусора, почти все нарушения уже устранили, остальные — находятся в работе у ответственных служб. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.