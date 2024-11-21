Почти двести балконов отремонтировали в Подмосковье за месяц

Фото: [ Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В октябре 2024 года жители Подмосковья направили в управляющие компании 170 заявок в части ремонта балконов многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что такие работы проводят в целях повышения безопасности жителей.

«УК обязана определять их состояние и планировать своевременный ремонт. Причем осмотр общедомового имущества могут инициировать не только специалисты, но и сам собственник», — говорится в сообщении.

Напомним, что жители региона могут разобраться с вопросами содержания имущества многоквартирных домов можно в своей управляющей компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.