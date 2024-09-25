Почти сто школ и детсадов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году
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Девяносто восемь образовательных учреждений капитально отремонтируют в Подмосковье в следующем году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Так, на следующий год в регионе запланировано проведение капремонта в 56 школах и 42 детских садах. В 14 школах уже стартовали демонтажные работы. По остальным объектам ведется проектирование.
«Сроки завершения работ у нас неизменны — все сады и школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025 году», — отметил первый заместитель министра стройкомплекса региона Марат Сибатулин.