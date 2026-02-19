Под Воскресенском проведут капитальный ремонт лицея

На улице 60 лет Октября, зд. 18, города Белоозерский городского округа Воскресенск продолжается капитальный ремонт лицея № 23, строительная готовность объекта превысила 41%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 80 человек. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы и не только.

Площадь здания составляет более 8,3 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только. Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.