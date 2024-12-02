Подъезды и дворы Подмосковья начали украшать к Новому году

Управляющие компании Подмосковья вместе с неравнодушными местными жителями начали украшать входные группы многоквартирных домов и детские площадки к Новому году. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в одном из дворов в Красногорске появилась композиция из светящихся снеговиков и оленей, в Лобне на придомовых территориях — устанавливают новогодние ели. В министерстве добавили, что желающие украсить свой двор или подъезд к празднику могут обратиться в свою управляющую компанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.