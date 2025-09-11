Подготовка общественного транспорта к зиме стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала подготовка общественного транспорта к зиме. О планах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, планируется проверить системы и оборудование 8,5 тыс. автобусов, порядка 100 троллейбусов, 50 трамваев и 370 электропоездов. Также подготовку проведут на вокзалах и станциях.

Подготовку автобусов проведут до ноября. Планируется заменить технические жидкости, проверить состояние оборудования и герметичность систем, провести ревизию производственных баз, закупить необходимые запчасти и расходные материалы.

В ходе подготовки троллейбусов проведут планово-техническое обслуживание компрессорных установок, заменят фильтры, масло и смазку ходовой части и дверных механизмов, утеплят салоны.

В трамваях проверят состояние люков, выключателей, грозоразрядников и стеклоочистителей. Также проведут регулировку тормозных механизмов и проверят обеспечение водоотвода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил работу общественного транспорта региона с областным правительством.