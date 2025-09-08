Андрей Воробьев отметил важность оптимизации маршрутной сети и закупки новых автобусов

«Начался новый учебный год, жизнь приобретает более рабочий темп. Поэтому необходимо продолжать усиливать все ключевые направления трансформации, включая грамотную оптимизацию маршрутной сети, изменение расписания, закупку автобусов большого и среднего класса, запуск новых маршрутов по запросам жителей. Подмосковье растет, строятся новые микрорайоны. Вместе с Москвой у нас важный совместный проект по интеграции смежных маршрутов, который позволяет нам перераспределять высвобождающиеся автобусы, ориентировать их на МЦД», — сказал губернатор.

По словам главы Минтранса Подмосковья Марата Сибатулина, с начала года в регионе раздублировали 10 маршрутов, а на 312 по запросу жителей организовали более удобное расписание. Также дополнительно запустили 97 автобусов на 65 маршрутах, а на 36 изменили класс транспорта. В девяти округах запустили 10 новых маршрутов, по которым курсирует 27 автобусов. В 18 округах на 35 маршрутах добавили новые заезды в поселки и деревни.

В этом году в регионе планируется установить свыше 100 новых остановочных павильонов. Из них установили 62 на региональной сети и 30 на муниципальной.

В Истре, Красногорске и Домодедово организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Это позволило на 10-13 минут сократить среднее время в пути.

В рамках совместного со столицей проекта до 2028 года планируется интегрировать в систему Московского транспорта областные пригородные маршруты. Всего будет задействовано 170 маршрутов и 1,6 тыс. автобусов. В этом году запустят 25 маршрутов. Из них два уже работают в Химках. Высвободившиеся автобусы направляют на усиление других маршрутов. К примеру, автобусы из Химок направили на четыре маршрута до МЦД в Долгопрудном, Солнечногорске и Красногорске.

С начала года в Подмосковье закупили свыше 100 автобусов, планируется приобрести еще 219. Также в рамках совместного проекта с Москвой «Мосгортранс» до конца текущего года передаст Подмосковью 155 автобусов и еще 205 — до конца марта следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по новой двухполосной дороге в Павловской Слободе.