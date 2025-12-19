Подмосковье стало лидером в стране по числу роботов на промышленных предприятиях
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье стало лидером в России по количеству роботов, используемых на промышленных предприятиях. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«На наших предприятиях используются свыше 1,9 тыс. промышленных роботов. Это самый высокий уровень роботизации промышленности по стране», - отметила зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подольске открылся первый роботизированный распределительный центр сети «Магнит».