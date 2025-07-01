Губернатор Подмосковья рассказал об открытии первого роботизированного распределительного центра «Магнита»

В Подмосковье на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск открылся первый роботизированный распределительный центр «Магнита», который стал крупнейшим в России, соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ. Старт работе дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор ПАО «Магнит» Евгений Случевский, учредитель и управляющий директор ГК «КОМИТАС», производящей роботов, Давит Манукян, а также сотрудники комплекса.

«Очень приятно сегодня находиться здесь в, пожалуй, самом современном, технологически оснащенном распределительном комплексе Московской области. Столичный регион растет, и все, что касается распредцентров, логистики, маркетплейсов, занимает очень заметное место в экономике Подмосковья. Наша задача — максимально стимулировать компании, чтобы на территории региона появлялись предприятия, которые производят роботов», — сказал губернатор.

В реализацию проекта вложили 10 млрд рублей, в результате в округе удалось создать более 2 тыс. рабочих мест. Новый комплекс станет хабом для доставки товаров в 41 региональный распределительный центр компании. Роман Чекушов отметил, что склад планирует дальше работать с российскими решениями по автоматизации и цифровизации. По его словам, Подмосковье является лидером в сфере торговли и предоставления логистических услуг, а также работает над созданием технологичных производств.

Комплекс возвели по модели build-to-ren, там есть зона комплектации мелкоштучных заказов для магазинов сети «Магнит Косметик», сухой склад с технологией коробочной комплектации pick-by-store, зоны pick-by-line и не только.

«Особенностью является то, что на его территории несколько блоков, каждый из которых отвечает за свою технологию распределения товаров. Один из блоков — пятиярусный мезонин, где содержится больше 35 тыс. разных наименований продукции. Он у нас полностью роботизирован», — сказал Случевский.

На следующем этапе компания также планируют создать сухой склад в распределительном центре в Коломне. Кроме того, до конца 2026 года она вложит в роботизацию логистики 5 млрд рублей, общий объем инвестиций в складскую логистику на территории области превысит 40 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.