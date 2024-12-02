Подмосковье увеличило экспорт продукции АПК в Саудовскую Аравию

В Саудовскую Аравию стали поставлять больше сельскохозяйственных товаров из Подмосковья, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за одиннадцать месяцев уходящего года объем экспорта из Подмосковья в эту страну увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего поставляют говядины — объем экспорта этой продукции вырос на 65,5%. Также регион стал поставлять в Саудовскую Аравию на 52% больше колбасных изделий и на 18,3% больше мяса птицы.