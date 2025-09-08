Подмосковье увеличит экспорт в Китай через международный хаб «Селятино»

Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Селятино», расположенный в Наро-Фоминском округе, планируют расширить, инвестпроект по созданию второй очереди ТЛЦ реализует АО «Славтранс-Сервис» при участии партнеров из Китая и Казахстана. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ТЛЦ «Селятино» является самым быстрым маршрутом для доставки продукции из Московской области в Китай. Срок доставки составляет около 10 дней. На данный момент в Наро-Фоминске реализуется проект по расширению ТЛЦ», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в результате через «Селятино» будет проходить около 40% всего экспорта АПК регионе, экспорт с Китаем увеличится в три раза— со 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. В проект вложат порядка 14 млрд рублей, будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.

Отметим, что международный хаб является ключевым объектом международного проекта CRK Terminal (China-Russia-Kazakhstan Terminal) в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.