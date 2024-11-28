Подмосковье вошло в число лауреатов конкурса «Самый читающий регион»

Подмосковье вошло в число лауреатов десятого всероссийского конкурса «Самый читающий регион», передает Министерство культуры и туризма Московской области. Награда была присуждена области за профориентационный проект «Фантастика в чертежах: „конструктор будущего“ Сергея Королева».

Цель проекта — популяризировать инженерные и научные профессии космической отрасли. Делать это предлагается с помощью фантастической литературы. Сам Королев всю жизнь увлекался чтением научно-фантастических книг и воспринимал их сюжеты как конструкторские задачи.

Проект реализовали в семи городах Подмосковья. Он объединил полторы тысячи человек. В число участников вошли пять команд ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Для них организовали викторины, квесты и практические лаборатории. Также было снято пять научных шоу и были проведены экскурсии на предприятия «Роскосмоса».

В Подмосковье открыта 921 библиотека. В учреждениях проводят более 250 тысяч мероприятий в год. Также открыты 12 литературных усадеб, которые организуют собственные мероприятия, направленные на популяризацию чтения.