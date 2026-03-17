Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга цифровой трансформации регионов России по итогам 2025 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В основе рейтинга — 18 ключевых показателей. В их числе — развитие электронных госуслуг, использование ИИ, обеспечение кибербезопасности.

В Подмосковье в прошлом году число госуслуг, предоставляемых онлайн, достигло 434. Количество обращений на региональном портале госуслуг составило почти 21 млн.

Кроме того, в регионе за год реализовали 67 проектов с использованием ИИ в разных сферах. Число голосовых помощников в области составляет 15. В 2025-м они обработали более 10 млн телефонных звонков.

В 2025 году в Подмосковье закупили и установили свыше 22 тыс. средств защиты информации, аттестовали 33 информационные системы и один ЦОД, провели контроль уровня защищенности 39 информационных систем, ввели более 17 тыс. новых камер системы «Безопасный регион».

Ранее о развитии ИИ-проектов в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.