Подмосковье вошло в топ-3 участников всероссийской акции по сбору макулатуры
Подмосковье стало одним из лидеров акции «БумБатл»
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров Всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В рамках акции в Подмосковье собрали уже более 4 тонн макулатуры. Таким образом, регион занимает третье место, уступая Москве и Краснодарскому краю.
«В регионе создана четкая, эффективная система обращения с отходами, все больше их вовлекается во вторичный оборот, и помощь добровольных участников подобных акций играет огромную роль в формировании экономики замкнутого цикла», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей о правилах утилизации крупногабаритного мусора.