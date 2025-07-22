Подмосковье вошло в топ-3 участников всероссийской акции по сбору макулатуры

«В регионе создана четкая, эффективная система обращения с отходами, все больше их вовлекается во вторичный оборот, и помощь добровольных участников подобных акций играет огромную роль в формировании экономики замкнутого цикла», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.