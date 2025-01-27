Губернатор Подмосковья призвал проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритного мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами округов отметил важность информирования жителей о правилах обращения с крупногабаритными отходами.

«Главное — донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором, есть специальные площадки, услуга вывоза и так далее. Эта информация, а также адрес нахождения ближайшего контейнера для крупногабаритных отходов должны быть у всех перед глазами, в каждом подъезде», - подчеркнул глава региона.

Как рассказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, навалы крупногабаритного мусора в регионе выявляют с помощью системы «Безопасный регион». Во дворах округов работает около 100 тыс. камер, в том числе более 66 тыс. камер с искусственным интеллектом.

Также в прошлом году в области начал работать сервис по вывозу ненужных вещей. Оставить соответствующую заявку можно на сайте госуслуг региона. В общей сложности жители подали порядка 1,6 тыс. таких запросов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о начале подготовки к ямочному ремонту в Подмосковье.