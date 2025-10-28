Подмосковье заняло первое место в России по выпуску кондитерских изделий

Подмосковье занимает первое место в России по выпуску кондитерских изделий. Об этом в День домашнего печенья сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам девяти месяцев 2025 года предприятия региона произвели более 383 тыс. тонн этого вида продукции – это 28,6% от общего объема в ЦФО и почти 13% – от общероссийского производства. Среди ведущих подмосковных производителей печенья в ведомстве выделили ООО «Кондитерское предприятие «Полет», ЗАО «КДВ Павловский Посад» и ООО «Коломенское поле».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.