Подмосковная команда одержала победу на первенстве России по тяжелой атлетике

Тяжелоатлетки Подмосковья заняли первое место на первенстве России

Фото: [Федерация тяжелой атлетики России]

Подмосковная команда девушек одержала победу в командном зачете на первенстве России по тяжелой атлетике в возрастной группе 15–18 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представительницам региона удалось завоевать 27 медалей, в заключительный день соревнований среди юниорок спортсменка Алена Гасанова стала обладательницей трех золотых медалей в весовой категории свыше 87 кг.

«Можно было и лучше, но медаль есть, первое место в сумме есть, и я, в принципе, очень довольна результатом», — сказала Гасанова.

В ведомстве добавили, что в возрастной категории 19–20 лет представительницы Московской области стали бронзовыми призерами. Соревнования прошли в Иркутске в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

