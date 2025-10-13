Подмосковная команда одержала победу на первенстве России по тяжелой атлетике
Фото: [Федерация тяжелой атлетики России]
Подмосковная команда девушек одержала победу в командном зачете на первенстве России по тяжелой атлетике в возрастной группе 15–18 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительницам региона удалось завоевать 27 медалей, в заключительный день соревнований среди юниорок спортсменка Алена Гасанова стала обладательницей трех золотых медалей в весовой категории свыше 87 кг.
«Можно было и лучше, но медаль есть, первое место в сумме есть, и я, в принципе, очень довольна результатом», — сказала Гасанова.
В ведомстве добавили, что в возрастной категории 19–20 лет представительницы Московской области стали бронзовыми призерами. Соревнования прошли в Иркутске в рамках государственной программы «Спорт России».
