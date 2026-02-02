Подмосковная компания выпустила более 5 тыс. тонн металлоконструкций

По итогам 2025 года подмосковная компания «Аполло» выпустила более 5 тыс. тонн металлоконструкций на территории индустриального парка «Есипово». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Она производит продукцию для строительства — каркасы зданий, балки, колонны и фермы. Мощность завода в индустриальном парке позволяет изготавливать до 1,7 тыс. тонн готовой продукции в месяц. В общей сложности в портфеле компании — около 100 заводов, 90 логистических комплексов, более 30 торговых центров, а также административные здания, спортивные объекты, стадионы, школы и детские сады. Она произвела каркасы зданий для ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуги», «Сколково», ТЦ «Метрополис» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.