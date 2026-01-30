Подмосковная косметическая компания увеличила команду на 21%

Косметическая компания «Аравия» из Протвино по итогам 2025 года увеличила общую численность сотрудников на 153 человека (+21%), до 872 сотрудников (более 540 работают на производстве). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В новом году компания планирует построить новые объекты, что позволит создать еще несколько десятков рабочих мест для жителей региона. Компания уже открыла новый завод в Протвино, в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса вложили 700 млн рублей. Земельный участок для реализации проекта предоставили в рамках областной программы поддержки импортозамещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.