Подмосковная молодежь встретилась с известным продюсером Ильей Бачуриным

Подмосковная молодежь встретилась с известным продюсером и сооснователем студии «Главкино» Ильей Бачуриным в рамках четвертого паблик-тока проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«На встрече с Ильей Бачуриным поговорили о карьерном становлении, музыкальных предпочтениях и важности добровольчества. Вся серия паблик-токов охватит более пяти тысяч человек», - рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В мероприятии приняли участие более тысячи представителей молодого поколения из сорока муниципалитетов региона, в том числе школьники, студенты, волонтеры.

Участники обсудили страхи и неудачи, важность пробовать новое и учиться на ошибках, творчество, музыку и кино. Кроме того, разговор коснулся темы СВО. Бачурин рассказал, что с самого первого дня СВО культбригада «Москонцерта» организовывала выезды артистов. В 2023 году организовали более 60 выездов. В основном в репертуаре военные и советские песни.