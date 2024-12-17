Подмосковная полиция в результате погони со стрельбой задержала пьяного водителя

В Подмосковье полицейские после погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя. Инцидент произошел в Подольске, передает ГУ МВД России по Московской области.

Во время патрулирования правоохранители заметили иномарку и потребовали остановиться для проверки документов. Однако водитель авто не остановился и увеличил скорость.

Сотрудники полиции начали погоню. Во время преследования они несколько раз озвучили требование остановиться и предупредили, что применят огнестрельное оружие. Несмотря на это, злоумышленник продолжал движение, нарушая при этом ПДД.

В результате правоохранители в качестве предупреждения несколько раз выстрелили вверх. После этого — по колесам машины. Автомобиль остановился, и водителя задержали. Выяснилось, что он был пьян.

На мужчину завели административное дело. Машину переместили на спецстоянку.