Подмосковная прокуратура добилась компенсации ущерба, причиненного полигоном ТКО в Дмитровском округе

Межрайонная природоохранная прокуратура Подмосковья через суд добилась компенсации ущерба, который был причинен закрытым полигоном ТКО в Дмитровском округе, до этого он провела проверку нарушения законодательства при эксплуатации объекта. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, с территории полигона в деревне Дьяково происходит разлив загрязненных сточных вод, его эксплуатацию осуществляет АО «Экотехпром». По результатам исследования отобранных проб в месте разлива специалисты выявили значительные накопления загрязняющих веществ в почве, вред, причиненный почвенному покрову, оценили в более чем 2,5 млн рублей.

Замоскворецкий районный суд постановил удовлетворить исковое заявление прокурора.

Ранее сообщалось, что в в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.