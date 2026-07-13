Подмосковная сборная одержала победу на первенстве России по хоккею на траве среди юношей
Сборная Подмосковья победила на первенстве России по хоккею на траве
Фото: [ФХТР]
Подмосковная сборная по хоккею на траве завоевала золотые медали на первенстве России среди юношей 13-18 лет, которое прошло с 6 по 12 июля в Электростали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По итогам турнира команда оказалась на первом месте. Серебряные медали завоевала сборная Республики Татарстан, бронзовые — из Екатеринбурга. Представители Подмосковья получили и личные награды. Так, лучшим вратарем первенства признан Федор Малев, лучшим защитником — Артем Мурашкин.
Состязания стали одним из ключевых соревнований для молодых спортсменов, которые позволяют выявить сильнейших для формирования юниорских сборных команд страны. Их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.