Подмосковная служба помощи при ДТП оказала поддержку участникам почти 5 тыс. аварий

В период с 10 по 23 июля служба помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения помогла участникам более 4,6 тыс. аварий без пострадавших, помощь оказывают в двух форматах: по телефону «горячей линии» и в 16 центрах помощи. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности поддержку оказали более 9,2 тыс. водителям. Свыше 1,7 тыс. ДТП оформили в Центрах помощи. По Европротоколу было оформлено 442 ДТП, распиской – 178 ДТП.

В ведомстве уточнили, что специалисты Службы помощи позволяют сократить время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге с 3 часов до 40 минут, что снижает риски возникновения повторных ДТП. Напомним, что в случае аварии важно покинуть салон автомобиля и обратиться за помощью по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.