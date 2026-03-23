Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам более 3,6 тыс. аварий

На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 3,6 тыс. аварий без пострадавших, в общей сложности помощь получили 7 тыс. водителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, участники более 1,4 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 585 ДТП - оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». В ведомстве уточнили, что в регионе действуют 16 очных центров, они работают каждый день с 8:00 до 20:00.

Водителям напомнили, что в случае поломки или ДТП важно покинуть автомобиль, уйти за пределы проезжей части в безопасное место, после чего - обратиться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.