Подмосковная спортсменка стала серебряным призером на чемпионате Европы по ски-альпинизму

Представительница Подмосковья Анастасия Пшеничная (СШОР «Истина», Истра) стала серебряным призером чемпионата Европы по ски-альпинизму среди юниоров, она выступала в дисциплине «индивидуальная гонка». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в этом дисциплине оказалась соперница из Испании, на третьем — представительница Польши. До этого Пшеничная заняла первое место в вертикальной гонке, а также третье — на чемпионата Европы в дисциплине «эстафета смешанная» в тандеме с российским спортсменом Рустамом Елчяном.

Участниками чемпионата стали 124 спортсмена из 17 стран: Азербайджана, Турции, Италии, Швейцарии, Словении, Германии, Испании и других. Российские спортсмены выступали под национальным триколором, турнир проходил на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане.

