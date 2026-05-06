Пациенты рехаб-центра, связанного со Стасом Пьехой, обратились в СКР из-за издевательств

В одном из реабилитационных центров, который, по данным телеграм-канала Baza, связан с певцом Стасом Пьехой, разгорелся громкий скандал, пишет «Газета.Ru». По информации источника, пациенты, проходившие там лечение, обвинили учреждение в издевательствах.

Первым публичное заявление сделал житель Санкт-Петербурга, который страдает биполярным расстройством и неврологическим заболеванием. Мужчина утверждает, что вместо помощи за 180 тыс. рублей в месяц он столкнулся с настоящими пытками.

По словам россиянина, в центре его лишали жизненно важных лекарств, отказывали в вызове скорой помощи и не выпускали на свободу, несмотря на неоднократные попытки покинуть учреждение.

Другие пациенты подтверждают его слова. Одна из постоялиц, пожилая женщина с высоким давлением, вместо госпитализации была отправлена на изнурительные занятия, утверждает телеграм-канал. Кроме того, бывшие пациенты сообщили, что их принуждали красить сцены перед приходом Пьехи и съемками популярного шоу «Пацанки».

Представители рехаб-центра отрицают все обвинения. В учреждении отметили, что в стенах центра проходят лечение только тяжелобольные пациенты, а все процедуры строго соответствуют медицинским стандартам.

Пострадавший петербуржец подал претензию на 20 млн рублей, но получил отказ. Тогда мужчина обратился в Следственный комитет России (СКР) и Росздравнадзор и потребовал провести проверку.

