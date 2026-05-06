В Подмосковье с начала 2026 года диспансеризацию прошли более 5,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Диагностика выполняется как в поликлинике, так и на дому — если у пациента нет возможности добраться до учреждения, мы направляем к нему медицинскую бригаду», - рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Он отметил, что из указанного числа пациентов около 1,2 тыс. человек прошли медосмотр у себя дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в реабилитационные центры региона поступит 300 единиц оборудования.