Подмосковные боксеры представят регион на первенстве ЦФО

Боксеры из Подмосковья завоевали 13 золотых медалей в рамках регионального турнира среди юниоров в Одинцово, победители представят регион в первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В общей сложности в региональном турнире среди юниоров приняли участие 118 боксеров из 33 городов Подмосковья. Первые места в своих весовых категориях заняли Спартак Петросян, Дмитрий Глазков, Дмитрий Кравцов, Ибрагим Гасанбеков, Муслим Орипов, Давид Карабабаев, Максим Кочмин, Иброхим Рахманов, Андрей Салий, Владислав Герасимов, Арсений Никифоров, Никита Громов и Андрей Серебряков.

Первенство ЦФО пройдет в Костроме с 16 по 22 марта. Спортсмены поборются за путевки на первенство России, которое пройдет в Калининграде со 2 по 14 мая. Региональный турнир провели при поддержке АО «ОХК «Уралхим» в рамках государственной программы «Спорт России».

