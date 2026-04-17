Подмосковные эксперты рассказали, как отличить безобидного ужа от ядовитой гадюки

С наступлением теплой погоды в Подмосковье активизируются змеи — они все чаще появляются на солнечных местах: на камнях, поваленных бревнах, лесных тропинках и даже на дачных участках. На территории Московской области обитают 3 вида змей — все они занесены в Красную книгу региона: гадюка обыкновенная (ядовитая), медянка обыкновенная, уж обыкновенный.

Чаще всего путают ужа и гадюку. Как сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, различить их можно по ряду характерных признаков:

Уж обыкновенный:

на голове имеются яркие желтые пятна, напоминающие «очки»;

голова округлой формы, плавно переходит в туловище;

зрачки круглые;

длина тела может достигать 1,5 м.

Гадюка обыкновенная:

голова треугольной формы;

тело короткое (около 70 см) и плотное;

вдоль спины проходит зигзагообразный рисунок из темных ромбов («каинова печать»);

зрачки вертикальные, сплюснутые — похожи на кошачьи.

Министерство экологии и природопользования Московской области напоминает: убивать змей, занесенных в Красную книгу, строго запрещено. Они играют важную роль в экосистеме региона — регулируют численность грызунов и насекомых. При встрече с хладнокровным созданием нужно не паниковать и ни в коем случае не причинять ему вреда. Соблюдайте простое правило: увидел — не трогай, аккуратно обойди стороной.

