Подмосковные энергетики переходят на усиленный режим работы в праздники

Подмосковные энергетики будут работать в усиленном режиме в период зимних праздников до 9 января, передает Министерство энергетики Московской области.

В округах на этот период были отменены все плановые работы, подготовлены более 650 бригад специалистов и свыше 2,8 тысячи единиц техники. Также наготове 279 передвижных электростанций.

Помимо этого, специалисты дополнительно проверили состояние электросетей, линии электропередачи и оборудование, а также провели техобслуживание транспорта и спецтехники, которые используются в нештатных ситуациях.