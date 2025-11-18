Подмосковные компании приняли участие в международной выставке в ОАЭ

Шесть подмосковных компаний стали участниками выставки пищевой индустрии Gulfood Manufacturing 2025, которая прошла в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Среди них — производитель упаковки для молока ООО «Молопак» (Чехов), производитель ингредиентов для пищевой промышленности, говяжьего белка и пищевой клетчатки ОАО «Мясокомбинат «Рузский» (Руза), производитель комплексных смесей и пищевые добавки для производства продуктов питания ООО «Промфуд-с» (Красногорск). Кроме того, к выставке присоединились производитель контейнерного оборудования для пищевых производств ООО «Технопул-Р» (Балашиха), производитель одноразовых пищевых контейнеров из алюминиевой фольги ООО «АЛЮКОНТ ПК» (Мытищи), производитель пластиковой и картонной упаковки для кондитерских предприятий ООО «Амаретто» (Королев).

Они представили продукцию на коллективном стенде региона при содействии областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Фонд также организовал для компаний встречу с СЕО одной из крупнейших промышленно-торговых корпораций Ближнего Востока — HSA Group. Поддержку бизнеса осуществляют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.