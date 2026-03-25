Подмосковные льготники подали почти 8 тыс. заявок на путевки в детские лагеря

С начала 2026 года льготники Подмосковья подали более 7,8 тыс. заявлений на получение путевки в детские лагеря, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Бесплатную путевку в лагерь один раз в год могут получить дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно из малообеспеченных или многодетных семей. Кроме того, такую возможность предоставляют сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Услуг можно найти на портале в разделе «Поддержка» – «Отдых и здоровье». Для ее получения нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить обязательные документы.

