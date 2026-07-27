Подмосковные медработники подали более 6 тыс. заявок на выплату по аренде жилья

С начала 2026 года подмосковные медицинские работники подали более 6 тыс. заявлений на получение выплаты по аренде жилья, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты», для ее получения нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Выплата доступна специалистам с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения Подмосковья и работают не менее чем на одну полную ставку.

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