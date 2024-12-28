Подмосковные операторы горячей линии по паллиативной помощи за год обработали более 12 тысяч звонков

Операторы подмосковной горячей линии по паллиативной помощи с января уходящего года обработали свыше 12 тысяч звонков, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Номер горячей линии: +7 (498) 683-83-83. Служба работает в круглосуточном режиме, принимая обращения от пациентов и членов их семей.

Также в регионе открыли координационный центр и специальные школы, где можно обучиться уходу за паллиативными пациентами. Кроме того, в округах работают выездные патронажные бригады, оказывающие помощь на дому.

Помимо этого, в Подмосковье запустили сайт «Паллиативная помощь», где представлена вся информация об оказании помощи паллиативным пациентам на дому и их госпитализации, карта со всеми медучреждениями региона.